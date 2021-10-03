اقتصاد قطر يسجل نمو بـ4% في الربع الثاني

سجل الاقتصاد القطري نمواً بـ 4% على أساس سنوي في الربع الثاني، ,وجاء النمو في الاقتصاد القطري بدعم من القطاع غير النفطي إلى حد بعيد.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي على أساس أسعار الثابتة انخفاض بنسبة 0.3 في المئة على أساس فصلي، وفق بيانات جهاز التخطيط والإحصاء اليوم الأحد.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر قد ارتفع بـ 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، في حين سجلت الأنشطة غير التعدينية نموا 6.2 في المئة بحسب رويترز.

وحققت أنشطة خدمات الإقامة والطعام نمو بشكل قياسي بنسبة 41 في المئة، مما يعكس ركود العام الماضي بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

وكانت أنشطة النقل والتخزين نمت 26.9 في المائة، و قطاع الصناعات التحويلية 13.4 في المئة.

