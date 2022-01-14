اقتصاد كازاخستان: مخزون هائل من ثروات العالم الطبيعية

كَثُر الحديث عن كازاخستان على مدار الأسبوع الماضي، بعد أن تفاجئ العالم باندلاع تظاهرات شعبية عنيفة في مدن الدولة الآسيوية المعروفة بالهدوء والاستقرار، ما أثار التساؤلات عن سبب الاضطرابات في البلاد.

تسبب قرار الحكومة الكزخية برفع أسعار الغاز في البلد الواقعة في آسيا الوسطى بخروج آلاف المواطنين إلى الشوارع مطالبين بإصلاحات اقتصادية وسياسية في بلد تحكمه معادلات سياسية معقدة. لكن السؤال عن مصادر اقتصاد كازاخستان وإذا ما كانت تتمتع بمخزون من الثروات الطبيعية هو ما سنسعى للإجابة عليه في هذا المقال.

ABDUAZIZ MADYAROV/ AFP

في الرابع من يناير 2022، اندفع آلاف الكزخيين إلى شوارع مدينة ألماتي، أكبر مدن البلاد، اعتراضاً على قرار حكومي برفع أسعار الغاز، وهو المطلب الذي لم يتوقف عنده المحتجون الذين سرعان ما انتشروا في أنحاء البلاد التي يقطنها 18.8 مليون شخص.

بحسب الأرقام الصادرة قبل جائحة كورونا، لا يتجاوز عدد المواطنين الكزخيين الواقعين تحت خط الفقر 4.3%.

في عام 2020، وصل عدد المتعطلين عن العمل والمتأثرين بتراجع الأوضاع الاقتصادية تحت وطأة انتشار فيروس كورونا ما يقارب 6.1%. وفي العام ذاته، وصل نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أكثر من 9 آلاف دولار سنوياً، وهو أفضل من المتوقع في دولة سوفيتية سابقة عانت من مجاعة كبرى خلال القرن الماضي.

بالنظر إلى هذه الأرقام، لا يبدو أن مواطني كازاخستان يعانون فقراً مدقعاً، فهي واحدة من أقل الدول كثافةً سكانية في العالم. لكن بوسع المطلّعين على القائمة الطويلة من الثروات الطبيعية الموجودة في كازاخستان أن يدركوا ضعف الأداء الاقتصادي فيها بالمقارنة مع مقدّراتها الطبيعية.

العاصمة الكزخية نور سلطان (Shutterstock)

الثروات الطبيعية في كازاخستان

1. اليورانيوم

تحظى كازاخستان بقرابة 12% من مخزون العالم من اليورنيوم، وهي الأولى دولياً من حيث إنتاجه.

يعدّ اليورانيوم العنصر الأساسي في توليد الطاقة المشغلة للمفاعلات النووية، ما يمنحه أهمية خاصة تجعل من التغير في نسب إنتاجه وأسعاره تطوراً خطيراً قد يهدّد السلم العالمي.

ترفد كل من كازاخستان وكندا الولاياتَ المتحدة الأمريكية بأكبر كميات اليورانيوم، أي حوالي 22% من حاجتها السنوية.

تسببت الاحتجاجات الأخيرة بارتفاع في أسعار اليورانيوم دولياً، بالرغم من تأكيدات القائمين على مناجم اليورانيوم المملوكة للدولة الكزخية على عدم تأثرهم بالأزمة المستمرة.