الآن في دبي... كريم تطلق خدمة المساعدة على الطريق

أطلقت Careem خدمة المساعدة على الطريق في دبي، مع خطط لنشرها في جميع أنحاء الإمارات في وقت لاحق من هذا العام.

وتشمل خدمة المساعدة على الطريق خدمات الطوارئ التي تتراوح بين استبدال البطارية في الموقع إلى تسليم الوقود في حالات الطوارئ بسعر ثابت قدره 100 درهم مع تكلفة إضافية للوقود المطلوب أو استبدال البطارية.

وقال غيد المكاوي المدير العام لشركة كريم الإمارات: “نحن متحمسون للحصول على خدمة ذات قيمة سوقية يمكن أن نختبرها من خلال أحدث منتجاتنا، المساعدة على الطريق”.

وأضاف “ستمكن هذه الخدمة العملاء من الحصول على تجربة جديدة مريحة عبر تطبيق Careem. تعد المساعدة على الطريق جزءًا من التزامنا المستمر بتقديم خدمات مبتكرة تساعد على التأثير بشكل إيجابي على الحياة اليومية لدولة الإمارات “.

وأضاف المكاوي أن مالكي السيارات يمكنهم الآن حجز خدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة عند الطلب عبر تطبيق Careem من خلال تحديد خيار المساعدة على الطريق، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

تأسست Careem في عام 2012 وتعمل حاليًا في أكثر من 120 مدينة في 15 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط الكبرى.

وفي الشهر الماض ، أعلنت أوبر عن خطط لشراء شركة Careem في صفقة بقيمة 3.1 مليار دولار.