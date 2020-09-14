الأحمر يغطي الأسهم السعودية وسط سيولة مرتفعة

محت الأسهم السعودية مكاسبها في الافتتاح والتي تجاوزت 50 نقطة أو مايعادل 0.6 في المائة عند مستوى 8255 نقطة لتتحول إلى اللون الأحمر وبخسائر 60 نقطة (0.8 في المائة) دون مستوى 8150 نقطة وذلك لدقائق معدودة.

وعاد السوق السعودي ليتداول عند مستوى 8170 نقطة حيث يتراجع المؤشر العام بنحو 33 نقطة أو مايعادل 0.4 في المائة وسجلت التداولات خلال التعاملات 9.1 مليار ريال ريال تمت عبر تداول 388.7 مليون سهم، وذلك عند إعداد الخبر.

وتراجعت أسهم 137 شركة، مقابل صعود 51 شركة وسط تباين في أداء القطاعات، بينما تتصدر "معادن" التراجعات من بين الأسهم القيادية تلاه "كهرباء السعودية" و "اتحاد الاتصالات" حيث هبطت هذه الأسهم ما بين 1.4 و 2.4 في المائة.

كذلك تراجعت أسهم أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بشكل طفيف عند 0.1 في المائة و 0.4 في المائة على التوالي.

وحول الأسهم الأكثر صعودا خلال التعاملات تصدرها أسهم شركة الباحة بنحو 8 في المائة ، ثم لازوردي 7.7 في المائة، ونسيج 6 في المائة.

وتصدرت أسهم الخليج للتدريب التراجعات وبنحو 7 في المائة، تلاه الدرع العربي للتأمين وبروج للتأمين وكذلك تشب بتراجعات تجاوزت 6 في المائة.