الأحوال الجوية ترفع الطلب على الغذاء والمحروقات في الأردن

شهدت الأسواق والمحلات التجارية في الأردن ارتفاعا في الطلب على مختلف المواد الغذائية والمحروقات، بسبب الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد منذ أمس الأربعاء.

وقال رئيس نقابة أصحاب المخابز عبد الإله الحموي لـ"العربي الجديد" إن الطلب على الخبز ارتفع بنسبة تجاوزت 5% بسبب المنخفض الجوي، وشهدت المخابز اكتظاظا من قبل المواطنين.

وأضاف أن غالبية المواطنين تزودوا باحتياجاتهم من الخبز منذ يوم أمس والمخابز تعمل كالمعتاد لتلبية الطلب المتزايد، مشيرا إلى اتخاذ العديد من الاحتياطات لإدامة عمل هذا القطاع، ومن ذلك التزود بكميات إضافية من الطحين وتوفير مولدات كهربائية.

ورفعت كافة الأجهزة في الأردن جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد منذ يوم أمس، وبدأ يشتد اعتبارا من صباح اليوم الخميس، حيث تشهد البلاد هطولا غزيرا للأمطار وتوقعات بتساقط الثلوج اعتبارا من مساء اليوم الخميس.

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق لـ"العربي الجديد" إن الطلب على المواد الغذائية ارتفع بعض الشيء وخاصة البقوليات، إلا أن الطلب على المخابز ومحطات المحروقات كان لافتا منذ يوم أمس.

وأضاف توفيق أن كافة المواد التموينية متوفرة بكميات كبيرة في السوق المحلي، ولا يوجد تهافت على الشراء من قبل المواطنين، والأسعار مستقرة.

وقال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات نهار السعيدات لـ"العربي الجديد" إن الطلب على مختلف أصناف المحروقات شهد ارتفاعا كبيرا منذ يوم أمس وحتى اليوم، وخاصة الكاز والغاز.



وبيّن أن الطلب على الغاز بلغ أكثر من 220 ألف أسطوانة يوم أمس مقارنة بحوالي 130 ألف أسطوانة خلال أيام الشتاء العادية، وذلك لقوة المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة.

وأشار إلى ارتفاع الطلب على الكاز إلى 1.5 مليون لتر مقابل 760 ألف لتر في الأيام العادية، والطلب مستمر على مادتي الكاز والغاز.

بدوره، قال مسؤول التجارة الداخلية في وزارة الصناعة والتجارة عماد الطروانة إن الوزارة أعدت خطة متكاملة للتعامل مع المنخفض الجوي، من حيث متابعة توفر السلع والمحروقات واستمرار عمل المخابز.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن الأمور مطمئنة، ولدينا مخزون كبير من السلع الغذائية، وتمت معالجة بعض الإشكالات الناتجة عن نقص المحروقات في بعض المناطق، بالتنسيق مع شركة مصفاة البترول.

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