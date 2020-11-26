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الأخضر يسيطر على الذهب مع تزايد آمال التحفيز بفعل بيانات أميركية ومخاوف الفيروس

منشور 26 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2020 - 07:37
الأخضر يسيطر على الذهب مع تزايد آمال التحفيز بفعل بيانات أميركية ومخاوف الفيروس
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1809.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش
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ارتفعت أسعار الذهب الخميس 26 نوفمبر، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأمريكية المحبطة وتزايد إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم تدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز.

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 26 نوفمبر، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأمريكية المحبطة وتزايد إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم تدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1809.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1807.80 دولار. وهبط مؤشر الدولار 0.1% اليوم، مما يعزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3% إلى 23.38 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.4% إلى 967.15 دولار وربح البلاديوم 1.2% ليسجل 2368.68 دولار.

أسعار الذهب تستمر في التراجع خلال المعاملات الفورية
أسعار الذهب تسجل انخفاضاً للأسبوع الثاني على التوالي
آمال اللقاح تضعف جاذبية الذهب ويتجه نحو التراجع

Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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