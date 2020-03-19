الأخضر يلون السوق السعودي بتعاملات اليوم ويخالف الأسواق الخليجية

بدأت تعاملات السوق السعودي اليوم الخميس على ارتفاع طفيف رغم تراجع أسواق الخليج بأكثر من 2 في المائة خلال مستهل التعاملات، حيث ارتفع السوق السعودي بنحو 26 نقطة أو ما يعادل 0.4 في المائة، حيث يتداول السوق عند مستوى 6177 نقطة.

وكان وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان قد أوضح أمس، أن الحكومة عملت على تدابير أولية تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها ، مؤكدا أن الحكومة ستوفر كافة الاعتمادات الإضافية المطلوبة ، وتوفير الخدمات الصحية اللازمة للوقاية والعلاج ومنع الانتشار ، مع التأكيد على حرص الحكومة على أولوية الانفاق الاجتماعي ، وإعادة توجيه الانفاق الحكومي بما تتطلبه المرحلة اجتماعيا واقتصاديا.

حيث أقرت الحكومة خفضا جزئيا في بعض البنود ذات الأثر الأقل اجتماعيا واقتصاديا وقد بلغ حجم الخفض الجزئي في تلك البنود ما يقارب 50 مليار ريال (ما يمثل أقل من 5 % من إجمالي النفقات المعتمدة في ميزانية العام 2020 م) نظراً للظروف الاقتصادية والعالمية الناتجة عن تبعات تفشي فيروس كورونا، والانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وما تبعها من انعكاس سلبي على أسواق النفط.



وارتفع قطاع تجزئة الأغذية في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات اليوم بأكثر من 1.2 في المائة بعد ما سجل مكاسب كبيرة أمس للقطاع، فيما ارتفعت أسهم البنوك 1 في المائة كذلك تراجعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 1.1 في المائة، فيما تتداول أسهم مجموعة الحبيب على ارتفاع طفيف عند 55.1 ريال.

وكانت الأسواق الأسيوية افتتحت على تراجع اليوم، حيث هبط مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الخميس.

وهبط نيكي 1.61 في المائة إلى 16995 نقطة، في حين تراجعت بورصة شنغهاي بأقل من 1 في المائة، وتأتي هذه التراجعات رغم ارتداد أسعار النفط اليوم بعد مامنيت بخسائر كبيرة أمس، حيث قفزت أسعار النفط الأميركي بنسبة 17 في المائة صباح الخميس في الأسواق الآسيوية غداة قرار المصرف المركزي الأوروبي إطلاق خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لشراء سندات عامة وخاصة بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وبعد خسارة خام تكساس 24 في المائة من قيمته أمس، قفز سعر خام تكساس بنسبة 17,2 في المائة ليصل سعر البرميل إلى حوالى 24 دولاراً.

وتراجعت سوق دبي بأكثر من 2 في المائة خلال تعاملات اليوم، فيما هبطت أسهم أبوظبي بنحو 2.14 في المائة، كذلك تراجع مؤشر الكويت الاول بنحو 0.6 في المائة، فيما بدأت تعاملات سوق قطر على تراجع تجاوز 2 في المائة، متأثر بضغوط أسهم المصارف.