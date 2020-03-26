الأردن: صندوق النقد يقر برنامج إصلاح بقيمة 1.3 مليار دولار

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس اليوم الأربعاء إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي وافق على برنامج يمتد لأربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار، مما يشير إلى الثقة في أجندة الإصلاح في المملكة في وقت تتخذ فيه إجراءات لحماية اقتصادها من تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال العسعس في بيان أرسل لرويترز إن الموافقة على البرنامج ستساعد البلاد على تعزيز التمويل المالي والاستثمار المحلي والأجنبي.

وأضاف أن الموافقة تشير أيضا إلى الثقة في عملية الإصلاح الاقتصادي في الأردن وتدعم جهود تخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المعرضة للخطر.