الأردن يخفض دعم الخبز 25.7% في 2020

خفّضت الحكومة الأردنية مخصصات دعم الخبز في العام المقبل بنسبة 25.7 في المائة، مقارنة بالعام الجاري 2019، في خطوة من شأنها تقليص عدد المستفيدين من هذا الدعم.

وأظهرت بيانات مشروع موازنة 2020، الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، خفض بند الدعم النقدي الموجه للفئات الفقيرة ومنخفضة الدخل المستفيدة من بدل دعم الخبز إلى نحو 183.3 مليون دولار، مقابل 246.7 مليون دولار العام الجاري.

وكانت الحكومة قد ألغت، في يناير/كانون الثاني 2018، الدعم السلعي للخبز، ليرتفع سعره بنسبة 100 في المائة، فيما تعهدت بصرف دعم نقدي سنوي للعائلات الفقيرة ومتدنية الدخل لتعويضها عن فارق ارتفاع الأسعار.

وجاء إلغاء دعم الخبز، كما بررت الحكومة، لضبط الاستخدامات غير المشروعة للطحين المدعوم وتجاوزات المخابز والمطاحن والحد من الهدر الذي قدرته بحوالي 65 في المائة من إجمالي الدعم. وكانت الحكومة تبيع طن الطحين للمخابز بما بين 80 إلى 90 دولاراً، فيما كلفته تتجاوز 300 دولار.

كما جاء القرار استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي طالب بتحرير أسعار الخبز، في برنامج اقتصادي جرى الاتفاق عليه في 2016.

وتوقع مصدر مطلع في تصريح لـ"العربي الجديد" أن تقلص الحكومة أعداد المستفيدين من الدعم النقدي البديل للخبز، في ظل الخفض الكبير لمخصصاته في موازنة العام المقبل التي جرى إحالة مشروع قانونها إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وبلغ عدد متلقي البدل النقدي نحو 5.8 ملايين شخص العام الجاري، حسب بيانات صادرة مؤخرا عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.



وكان رجائي المعشر، نائب رئيس الوزراء السابق، قد قال في تصريحات أخيراً، إن الحكومة تقدم 241 مليون دولار سنوياً دعما للمواطنين لقاء رفع الدعم عن الخبز، إضافة إلى تحمّل الخزينة 141 مليون دولار فروقات ارتفاع كلف إنتاج الخبز وأسعار الطحين عالمياً.

واعتبر المعشر هذا العبء خللاً واضحاً يشير إلى عدم دقة التقديرات المالية عند إعداد الموازنة العامة للدولة، إذ أن الإنفاق الفعلي على بعض البنود يفوق بكثير المقدر.

وتبلغ موازنة الدولة للعام المقبل نحو 13.83 مليار دولار، بعجز مقدر بـ1.76 مليار دولار، بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية، بينما يزيد العجز إلى 2.9 مليار دولار، قبل احتساب المنح.

وحذّر سهم العبادي، الخبير في قضايا المستهلك، من خطورة خفض مخصصات دعم الخبز، لأن ذلك يعني تقليص أعداد المستفيدين، وبالتالي تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة لارتفاع أسعار الخبز.

وقال العبادي لـ"العربي الجديد": "نطالب الحكومة بإعادة النظر في هذا البند، وعلى مجلس النواب تحمّل مسؤولياته لدى البدء بمناقشة مشروع الموازنة، بعدم الموافقة على الخفض والإبقاء على مخصصات الدعم النقدي للخبز كما هي من دون تقليص"، لافتا إلى تراجع مستويات المعيشة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، نتيجة ارتفاع الأسعار والضرائب.

وارتفعت نسبة الفقر إلى 15.7 بالمائة، بحسب آخر بيانات إحصائية رسمية، فيما قفزت البطالة إلى 19.1 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.