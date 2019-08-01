الأردن يرفع أسعار المشتقات النفطية لشهر آب

قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية لشهر أغسطس/آب المقبل برفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 25 فلساً ليصبح 775 فلساً لكل لتر بدلاً من 750 فلساً لكل لتر، والبنزين 95 بمقدار 30 فلساً ليصبح 1000 فلس لكل لتر بدلاً من 970 فلساً لكل لتر.



وبحسب بيان صدر عن اللجنة اليوم تقرر رفع سعر مادتي السولار والكاز بمقدار 15 فلساً فقط ليصبح 605 فلسات لكل لتر بدلًا من 590 فلساً لكل لتر فيما قررت تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر حوالي 10 دولارات للأسطوانة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاعتيادي اليوم الأربعاء لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس/آب المقبل، والذي تم خلاله استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يوليو/تموز ومقارنتها مع مثيلاتها لشهر يونيو/حزيران الماضي والتي أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً ملحوظاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر يوليو/ تموز.



ووفقاً للبيان فقد انعكس هذا على أسعار المشتقات النفطية محلياً خلال الفترة نفسها بنسب متفاوتة. وبدأت لجنة تسعير المحروقات تطبيق الضريبة المقطوعة لأول مرة في تسعيرة شهر يوليو/تموز، بحيث تعكس هذه الضريبة إجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات.

وذلك على أن يتم شهرياً مراجعة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية لتحديد نسبة التغير فيها وعكسها على الأسعار المحلية، في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.