الأردن يرفع كل قيود «كورونا» عن النشاط الاقتصادي

أعلن الأردن، اليوم (الأحد)، رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس «كورونا» المستجد، وذلك في أحدث خطوة لتخفيف قواعد حظر التجول بهدف إعطاء دفعة سريعة للاقتصاد الذي يعاني من ضغوط مالية.

وبدأت المملكة منذ أسبوعين في تخفيف القيود بالسماح للأنشطة التجارية بمعاودة أعمالها، لكنها ألزمتها بتقليل عدد الموظفين، وقواعد تباعد بين الأفراد وإرشادات صحية، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال وزير الصناعة والتجارة، طارق الحموري، إن الشركات والصناعات تستطيع الآن استئناف الإنتاج.

وسمحت السلطات للنقل العام بالعودة إلى كامل طاقته، مع الالتزام بإرشادات للسلامة، لكن الجامعات والمدارس ستظل مغلقة، وسيستمر حظر التجول ليلاً.

وسجل الأردن 460 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، و9 وفيات، لكنه يقول إنه تمكن من احتواء الفيروس.

وحظيت حكومة رئيس الوزراء عمر الرزاز بإشادات كبيرة لسرعة تحركها لكبح انتشار الفيروس، لكن الأثر الاقتصادي للإجراءات كان عميقاً، ولاقت الحكومة انتقادات من مستثمرين، كما توجد مخاوف من وقوع اضطرابات اجتماعية.