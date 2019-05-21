الأردن يسعى لخفض فاتورة الطاقة بزيادة مساهمة البدائل المحلية

قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، إن الحكومة مستمرة في تنويع مصادر الطاقة لزيادة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي بما يقلل فاتورة الطاقة ويخفف الضغط على الموازنة.

وأشارت إلى أن وزارة الطاقة تركز حاليا على مشروعات تخزين الطاقة وتعزيز الشبكة الكهربائية وتخفيض الفاقد وتعزيز أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الذات.

وأضافت الوزيرة في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، أن الاستطاعة التوليدية لمشروعات الطاقة المتجددة قيد البناء والتطوير والتنفيذ في الأردن والمرتقبة عام 2021 تبلغ حوالي 1270 ميغاواط، ما يرفع الاستطاعة المركبة لمحطات الطاقة المتجددة إلى 20 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في العام نفسه.

وأكدت أن ذلك يحقق الهدف المنشود في استراتيجية الطاقة قبل الوقت المحدد وهو عام 2025، مشيرة إلى أن الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة بلغت حتى نهاية عام 2018 حوالي 1130 ميغاواط، متوقعة أن ترتفع إلى 2400 ميغاواط بحلول عام 2021.

وقالت إن الطاقة الكهربائية المولدة من مصادر الطاقة المتجددة تنتج الآن حوالي 11 بالمئة من الطاقة الكهربائية مقارنة مع نسبة لم تتجاوز 1 بالمئة عام 2014.

وأكدت أن الحكومة ماضية في منح التراخيص اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة ما دون 1 ميغاواط والتي تغطي احتياجات الصناعات الصغيرة ودور العبادة والمدارس والمباني الحكومية وغيرها، مشيرة أيضا إلى أهمية مشروع الممر الأخضر الذي تنفذه شركة الكهرباء الوطنية في جنوب الأردن.

وتنفذ الوزارة ثلاث مراحل من مشروعات الطاقة الشمسية بدأتها عام 2016 وتنتهي عام 2020.