الأردن يعلن عن برنامج تمويل جديد يستهدف الشركات بقيمة 500 مليون دينار

أعلن محافظ البنك المركزي زياد فريز انتهاء العمل بالتنسيق مع الشركة الأردنية لضمان القروض لبرنامج تمويلي جديد ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 500 مليون دينار من البنك وبكفالة الشركة الأردنية لضمان القروض.

ويستهدف البرنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن شروط اقراض ميسرة وبفوائد متدنية

وأعلن البنك المركزي أن كلفة القروض من البرنامج الذي أعلن عنه فريز متدنية لا تتجاوز 3.5٪؜، و مستوى ضمان 85٪؜ مقارنة بـ 70٪؜ للبرامج العادية وفترة سماح تصل لسنة.

ويهدف البرنامج تسهيل اعمال المهنيين والحرفيين لتمكينهم من الحصول على تمويل لمواجهة كورونا والاستمرار في العمل والحفاظ على الايدي العاملة.

وقال فريز: نريد تأمين تمويل سريع والحفاظ على العمال. مشير إلى أن الإجراءات لها بعدان الأول ضح سيولة في السوق ودعم الشركات ككل والصغيرة تحديدا للسير في عملها

وأكد فريز أن "الجهاز المصرفي بخير والبنوك باشرت عملها كالمعتاد تقريبا موضحا ان هنالك عمليات إيداع كبيرة يقابلها سحب بشكل اقل".

وأضاف محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي لديه سيولة كافية، كما أن احتياطات المركزي كافية نسيبا وتتجاوز 14 مليار وهي تلبي احتياجات الاقتصاد الأردني.