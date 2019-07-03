الأردن يعلن عن فوز شركة بريطانية بحق استكشاف النفط والغاز في منطقتي السرحان والأزرق

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الثلاثاء، عن فوز شركة بريطانية بحق استكشاف النفط والغاز في منطقتي السرحان والأزرق، شمال وشمال شرق البلاد.

وقالت الوزيرة، إن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أحالت عطاء لاستكشاف النفط والغاز في منطقتي الأزرق (شمال شرق) والسرحان (شمال) على شركة "ساوثرن بركيورمنت سيرفيسيز" البريطانية، بعد تأهلها وفقاً للمعايير المتبعة في الوزارة.

وأضافت في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن "الشركة ستدخل قريباً بمرحلة التفاوض على بنود اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع الحكومة، تمهيداً للسير بإجراءات المصادقة على الاتفاقية من مجلس الوزراء ومجلس الأمة حسب الأصول".

وأوضحت أنه "بعد صدور قانون اتفاقية المشاركة في الإنتاج رسمياً، ستباشر الشركة بإجراء الدراسات الاستكشافية اللازمة، وستقوم بحفر الآبار الاستكشافية وتنفيذ أعمال المسح الزلزالي في منطقتي الأزرق والسرحان، بحسب خطة العمل المتفق عليها بين الحكومة والشركة".

وبحسب الوزيرة فإن "الحكومة لن تتحمل أي عبء مادي، بينما تلتزم الأطراف بنسب مشاركة في الإنتاج محددة ومتفق عليها في مرحلة الإنتاج التجاري للنفط، وهي نسب معتمدة من الحكومة لجميع مشاريع استكشاف النفط والغاز في المملكة".

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وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أعلنت في نهاية عام 2017 عن استقطاب الشركات المهتمة باستكشاف النفط والغاز في ست مناطق مفتوحة للتنقيب عن النفط والغاز بالمملكة، تشمل الازرق، السرحان، البحر الميت، الجفر، المرتفعات الشمالية، غرب الصفاوي.

وقالت زواتي إن "تسويق مناطق النفط والغاز في المملكة يأتي في إطار حزمة إجراءات أعدتها الوزارة لتعزيز الاستثمارات في مجال استخراج النفط والغاز بالمملكة، وتم بموجبها إعداد حزم تسويقية مخصصة لأغراض تسويق المناطق الاستكشافية المفتوحة".

ويستورد الأردن 98 في المئة من حاجته من الطاقة من الخارج، وهي تمثل حوالى 130 ألف برميل من النفط الخام يومياً وحوالى 335 مليون قدم مكعب من الغاز المسال يومياً.