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الأسعار بالأردن تنكمش بـ0.3% على أساس سنوي في نوفمبر

منشور 15 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 11:22
تتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام 2019 نحو 2.3 بالمئة
سجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها، 1.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني
أبرز العناوين
ارتفعت الأسعار 0.28 بالمئة، في مقابل ارتفاع نسبته 0.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاءات العامة الأردنية  انكماش الأسعار في نوفمبر تشرين الثاني 0.3 بالمئة على أساس سنوي.

ومقارنة مع الشهر السابق، ارتفعت الأسعار 0.28 بالمئة، في مقابل ارتفاع نسبته 0.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وسجل معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تذبذبا في أسعارها، 1.6 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة التضخم في المملكة للعام 2019 نحو 2.3 بالمئة.
 

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Via SyndiGate.info


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