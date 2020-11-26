الأسهم الأمريكية تبدأ اليوم باستقرار وسط تباطؤ التعافي بسوق العمل

لم يطرأ تغير يذكر على مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية عند الافتتاح اليوم حيث أعطت قفزة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعة دليلا جديدا على تباطؤ التعافي بسوق العمل وسط تزايد في إصابات كوفيد-19.

وبحسب (رويترز) صعد المؤشر داو جونز الصناعي بما لا يتجاوز 12.63 نقطة تعادل 0.04 بالمئة ليصل إلى 30058.87 نقطة، وراوح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مكانه عند 3635.50 نقطة، في حين تقدم المؤشر ناسداك المجمع 17.11 نقطة أو 0.14 بالمئة مسجلا 12053.89 نقطة.