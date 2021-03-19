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الأسهم الأمريكية تهبط مع بدء التعاملات والبنوك تتراجع

منشور 19 آذار / مارس 2021 - 05:41
الأسهم الأمريكية تهبط مع بدء التعاملات والبنوك تتراجع
ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.7 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 13119.901 نقطة
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هبط المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو قليلا عند بدء التعاملات اليوم إذ انخفضت أسهم البنوك عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السماح بانتهاء أجل الإعفاء من بعض المتطلبات المتعلقة بالديون المصرفية.

 

هبط المؤشران ستاندرد أند بورز 500 وداو قليلا عند بدء التعاملات اليوم إذ انخفضت أسهم البنوك عقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي السماح بانتهاء أجل الإعفاء من بعض المتطلبات المتعلقة بالديون المصرفية.

وبحسب (رويترز) نزل المؤشر داو جونز الصناعي 3.9 نقطة أو ما يعادل 0.01 بالمئة إلى 32858.36 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 2.3 نقطة أو ما يعادل 0.06 بالمئة إلى 3913.14 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 3.7 نقطة أو ما يعادل 0.03 بالمئة إلى 13119.901 نقطة.

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Via SyndiGate.info


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