الأسهم الأوروبية تتعافى وتمحو خسائرها الصباحية

ارتفعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية خلال تداولات اليوم، لتمحو جميع خسائرها المحققة في بداية الجلسة.

وبحلول الساعة 12:59 مساء بتوقيت الإمارات، صعد مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.07% ما يعادل 0.32 نقطة ليبلغ مستوى 436.28 نقطة.

وارتفع مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.18% توازي 6.7 نقطة ليصل إلى 3721.65 نقطة، وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية.

وزاد مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 7.07 نقطة أو ما نسبته 0.09% ليصل إلى 6495.82 نقطة.

ونما مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.25% ما يوازي 34.43 نقطة ليبلغ مستوى 13569.4 نقطة.

وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 1.35نقطة أو ما نسبته 0.02% ليصل إلى مستوى 7489.62 نقطة.