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الأسهم الأوروبية تسجل انخفاضاً 2% بفعل مخاوف أوميكرون

منشور 20 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 11:31
سجلت  الأسهم الأوروبية الاثنين 20 ديسمبر تراجعاً وسط عمليات بيع عالمية، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمالات فرض قيود تؤثر على الاقتصاد العالمي مع تزايد حالات الإصابة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.
كان  المؤشر STOXX600 الأوروبي قد سجل  2.3% مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين
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سجلت  الأسهم الأوروبية الاثنين 20 ديسمبر تراجعاً وسط عمليات بيع عالمية، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمالات فرض قيود تؤثر على الاقتصاد العالمي مع تزايد حالات الإصابة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

سجلت  الأسهم الأوروبية الاثنين 20 ديسمبر تراجعاً وسط عمليات بيع عالمية، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من احتمالات فرض قيود تؤثر على الاقتصاد العالمي مع تزايد حالات الإصابة بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

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وكان  المؤشر STOXX600 الأوروبي قد سجل  2.3% مسجلا أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين.

و أسهم قطاعات السفر والترفيه والتعدين قادت  الانخفاضات بهبوطها بنسبة 3% كما انخفضت أسهم جميع القطاعات الفرعية.
 

كلمات دالة:الأسهم الأوروبية

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