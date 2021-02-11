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الأسهم أوروبية تحلق وأسترازينيكا ترتفع بعد إعلان الأرباح

منشور 11 شباط / فبراير 2021 - 11:00
الأسهم أوروبية تحلق وأسترازينيكا ترتفع بعد إعلان الأرباح
وزاد سهم أسترا زينيكا 1.3% بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكوفيد-19 على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.
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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتظل على مسار اختتام الأسبوع على استقرار، إذ يتابع المستثمرون عن كثب وابلا من تقارير أرباح الشركات لاستقاء مؤشرات عن وتيرة تعافي أنشطة الأعمال.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% في التعاملات المبكرة، مع ارتفاع معظم القطاعات المدرجة عليه.

وزاد سهم أسترا زينيكا 1.3% بعد أن تفوقت الشركة المنتجة للقاح مضاد لكوفيد-19 على تقديرات مبيعات المنتجات الفصلية وتوقعت نمو الإيرادات في 2021.

وصعد مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 0.2 بالمئة.

وارتفع سهم دانون 2.8 بالمئة بعد أن طالبت شركة الاستثمار ارتيسان بارتنرز بحوكمة الشركة وتغييرات هيكلية من بينها الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الأغذية الفرنسية.

وتراجع سهم كومرتس بنك الألماني 2.9 بالمئة بعد أن قال البنك إن خسائره تفاقمت في الربع الأخير من العام الماضي.

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Via SyndiGate.info


Copyright © CNBC Arabia

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