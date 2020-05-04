الأسهم الأوروبية تفتتح شهر مايو في بداية غير مبشرة

هوت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع عودة المستثمرين من عطلة أول مايو ليجدوا نزاعا جديدا بين الولايات المتحدة والصين بسبب أزمة فيروس كورونا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 بالمئة في بداية غير مبشرة لشهر مايو بعد أن حقق مكاسب ستة بالمئة في أبريل.

وسجلت مؤشرات قطاعات النفط والغاز وصناعة السيارات والمصارف والتكنولوجيا أكبر الخسائر ودارت بين 3.6 وخمسة بالمئة.

وهوى سهم شركة تيسينكروب الألمانية 13 بالمئة عقب تقرير أشار إلى أن الجائحة قد تتسبب في ضغوط مالية جديدة رغم بيع وحدة المصاعد التابعة للشركة.

وبعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم على الصين الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد إن هناك "قدرا كبيرا من الأدلة" على أن فيروس كورونا المستجد خرج من مختبر صيني.

ونزل المؤشر داكس الألماني 3.3 بالمئة بفعل ضغط إضافي من ديالوج لصناعة الرقائق بعد سحب توقعاتها للعام 2020. وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 3.8 بالمئة.