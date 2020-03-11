الأسهم الأوروبية تنتعش بعد تخفيض بريطانيا للفائدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية للمرة الأولى في خمس جلسات اليوم، بعد أن أصبحت بريطانيا أحدث دولة تخفض أسعار الفائدة في مسعى لاحتواء الأضرار الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وفي الساعة 0803 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 1.4 بالمئة، في حين صعد المؤشر فايننشال تايمز في لندن 1.5 بالمئة بعد أن خفض بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس آب 2016.

رفعت الخطوة أيضا المعنويات في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، لتصعد البورصات بين 1.4 و2.2 بالمئة بعد تراجعات لأربعة أيام جراء الصدمة المزدوحة المتمثلة في انهيار أسعار النفط والانتشار السريع للفيروس.

وصعدت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية، ولاسيما النفط والغاز والمرافق والسيارات والبنوك.