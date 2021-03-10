الأسهم الأوروبية تنخفض بقيادة قطاعي التعدين والسفر

تراجعت أسهم أوروبا اليوم بعدما ارتفعت أمس مقتربة من مستويات ما قبل الجائحة إذ أدت المخاوف حيال التضخم المتصاعد إلى استمرار قلق المستثمرين وقادت أسهم التعدين والسفر التراجع.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ فبراير 2020 أمس.

وقادت أسهم القطاعات الحساسة اقتصاديا التراجع في أوروبا مثل التعدين والسفر والترفيه والصناعة في حين صعدت الاتصالات والعقارات.

في غضون ذلك أظهرت بيانات ارتفاع أسعار تسليم بوابات المصانع الصينية بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2018 في فبراير.

ومن بين الأسهم الفردية تراجع سهم إنديتكس المالكة لزارا 1.2 في المائة بعد إعلانها تراجع صافي ربح 2020 بنسبة 70 في المائة في ظل إغلاق الكثير من متاجرها خلال عام من إجراءات العزل العام العالمية. وارتفع سهم جاست إيت تيك أواي.كوم 2.9 في المائة بعدما قالت شركة خدمات طلب الطعام إنها تتوقع مزيدا من النمو في 2021.