الأسهم الأوروبية في طريقها قرب أعلى مستوى في عام

تحوم الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في عام اليوم إذ يحدو الأمل المستثمرين إزاء حزمة تحفيز أمريكية ضخمة ستقود نمو الاقتصاد العالمي، بينما تصدرت جلينكور صعودا بين أسهم شركات التعدين عقب تحديث إيجابي، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز 1.3 في المائة في الجلسة السابقة لأعلى مستوياته منذ فبراير 2020. والمؤشر منخفض 14 في المائة عن أعلى مستوياته على الإطلاق.

وقفز سهم جلينكور 3.3 في المائة بعد أن استأنفت الشركة توزيعات أرباحها، بينما صعد سهم مجموعة بي.إتش.بي 0.3 في المائة إذ حققت أكبر شركة تعدين مدرجة في العالم أفضل أرباح للنصف الأول في سبع سنوات وأعلنت عن توزيع أرباح قياسي مؤقت.

وقفز مؤشر قطاع التعدين الأوروبي 1.5 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته منذ يوليو 2011.

ويتحول تركيز المستثمرين إلى قراءة أولية لتقديرات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الأخير من العام الماضي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، فيما يتوقع خبراء اقتصاد أن ينكمش اقتصاد المنطقة 5.1 في المائة على أساس سنوي.