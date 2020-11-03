الأسهم الأوروبية تواصل التعافي بفضل دعم السلع الأولية والبنوك

واصلت الأسهم الأوروبية تعافيها اليوم، فيما قلل المستثمرون من أولوية المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا في الوقت الحالي إذ يتحول الانتباه إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وفقا لـ"رويترز".

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أدنى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وقادت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية والشديدة التأثر بالنمو مثل النفط والغاز والتعدين والبنوك مجددا الارتفاع وصعدت جميعها بأكثر من 1.5 في المائة.

وقفز سهم بي.إن.بي باريبا الفرنسي 4.6 في المائة إذ ساعد ارتفاع في تداولات العملات والسلع الأولية البنك الفرنسي في التفوق على توقعات الأرباح الفصلية.