الأسهم الأوروبية تواصل هبوطها

تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم، لتواصل هبوطها منذ مطلع أغسطس الجاري بعد أن سجلت في يوليو الماضي أول مكاسب شهرية منذ 4 أشهر.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.19% ما يعادل 0.8 نقطة ليبلغ مستوى 435.32 نقطة، فيما نزل مؤشر "يورو ستوكس 50" بنسبة 0.04% توازي 1.53 نقطة ليصل إلى 3683.1 نقطة، وذلك وفقا لبيانات الأسواق الأوروبية.

وهبط مؤشر "كاك 40" الفرنسي نحو 8.3 نقطة أو ما نسبته 0.13% ليصل إلى 6403.11 نقطة، وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.41% ما يوازي 54.8 نقطة ليبلغ مستوى 13396.07 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنحو 20.4 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليصل إلى مستوى 7388.93 نقطة.