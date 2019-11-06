الأسهم السعودية تثبت قوتها متجاوزة ضغوط «اختبار أرامكو»

أثبتت تعاملات سوق الأسهم السعودية حيويتها وقوّتها في ذات الوقت؛ حيث سجل مؤشر السوق خلال اليومين الماضيين مكاسب مجزية، يصل حجمها إلى 2.4 في المائة، الأمر الذي يعني أن تعاملات سوق الأسهم المحلية نجحت خلال يومي الاثنين والثلاثاء في محو التراجعات كافة، التي تم تسجيلها يوم الأحد الماضي، وهي التراجعات التي بلغت 1.99 في المائة، عقب إعلان طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام.

وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد أغلق يوم الخميس الماضي عند مستويات 7744 نقطة، فيما أغلق يوم أمس عند مستويات 7782 نقطة، الأمر الذي يعني أن تعاملات السوق استوعبت مرحلة التأثر بإعلان طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام، فيما يتبقى الأثر على مستوى تدفق السيولة النقدية إلى تعاملات سوق الأسهم اليومية خلال فترة الاكتتاب، وهو أمر غير متوقع حدوثه بشكل سلبي؛ حيث إن الملاحظ ارتفاع حجم السيولة النقدية المتداولة خلال اليومين الماضيين عن مستوياتها التي كانت عليها يومي الخميس والأحد الماضيين.

وسجلت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية يوم أمس زيادة بنحو 600 مليون ريال (160 مليون دولار) مقارنة بمستوياتها التي كانت عليها يوم الأحد الماضي (أكثر من 28 في المائة من الارتفاعات).

الأمر الذي يعني أن تعاملات سوق الأسهم السعودية بدأت تعود إلى تداولاتها الطبيعية، فيما يترقب المستثمرون إعلان نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب الأضخم على مرّ تاريخ السوق المالية (اكتتاب شركة أرامكو السعودية).

ومن المرتقب أن يعزز إدراج شركة «أرامكو السعودية» في سوق الأسهم المحلية، من حجم جاذبية السوق المالية في البلاد، كما أنها ستعزز في الوقت ذاته من المزايا التنافسية للسوق المالية، بصفتها أحد أهم الأوعية الاستثمارية التي حققت خلال الفترة الماضية مستوى جاذبية أكبر للاستثمارات الأجنبية، بالمقارنة مع أسواق المنطقة.

وفي هذا السياق، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس على مكاسب مجزية، بلغ حجمها نحو 129 نقطة، أي بارتفاع 1.69 في المائة، وهي مكاسب إيجابية تضاف لمكاسب أول من أمس (الاثنين)، التي بلغت نحو 0.8 في المائة، فيما شهدت السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم المحلية زيادة ملحوظة خلال اليومين الماضيين، لتبلغ يوم أمس 2.6 مليار ريال (712 مليون دولار)، مقارنة بسيولة نقدية، بلغ حجمها نحو 2.1 مليار ريال يوم الأحد الماضي (560 مليون دولار).

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تتأهب فيه سوق الأسهم السعودية لاستقبال الإدراج الأضخم في تاريخها، يأتي ذلك عقب إعلان شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» اعتزامها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، وبالتالي الإدراج في السوق الرئيسية.

وعلى صعيد مدى قدرة السوق المالية السعودية على استيعاب هذا الإدراج الضخم، أكدت السوق المالية السعودية «تداول» في بيان صحافي، يوم الأحد الماضي، جاهزيتها لهذا الطرح الذي يعد الأكبر في تاريخ الأسواق المالية.