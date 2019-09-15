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الأسهم السعودية تجري صفقة خاصة بقيمة 2 مليون ريال

منشور 15 أيلول / سبتمبر 2019 - 10:32
كان السوق السعودية يتداول في المناطق الحمراء عند مستوى 7742 نقطة خلال التداولات، حيث يتراجع السوق بنحو 86 نقطة
كان السوق السعودية يتداول في المناطق الحمراء عند مستوى 7742 نقطة خلال التداولات، حيث يتراجع السوق بنحو 86 نقطة
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شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الاحد، إجراء صفقة خاصة بنحو 2.09 مليون ريال على نحو 103.1 ألف سهم تمت على شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم الاحد، إجراء صفقة خاصة بنحو 2.09 مليون ريال على نحو 103.1 ألف سهم تمت على شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان السوق السعودية يتداول في المناطق الحمراء عند مستوى 7742 نقطة خلال التداولات، حيث يتراجع السوق بنحو 86 نقطة، فيما تبلغ السيولة المتداولة نحو 1.8 مليار ريال بتداول 75.1 مليون سهم، وتتداول 22 شركة باللون الأخضر مقابل 160 شركة باللون الأحمر.

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Via SyndiGate.info


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