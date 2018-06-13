للعام الثالث... الأسهم السعودية تنهي شهر رمضان بمكاسب بنسبة 3.9 %

الأسهم السعودية تنهي شهر رمضان بمكاسب للعام الثالث

كسرت الأسهم السعودية سلسلة تراجع دامت لأربع جلسات لتنهي التداولات قبل إجازة عيد الفطر المبارك بمكاسب بلغت 26 نقطة بنسبة 0.3 في المائة وتغلق عند 8270 نقطة.

وجاء الارتفاع بدعم من القطاع العقاري بقيادة سهمي "جبل عمر" و"دار الأركان" وكان القطاع أكبر الضاغطين في جلسة أمس الأول. وجاء الأداء متوافقا مع توقعات التحليل السابق، حيث أشير إلى ظهور إشارات إيجابية تساعد على تماسك السوق.



وجلسة أمس هي الأخيرة في شهر رمضان، وبتلك الجلسة تنهي الأسهم السعودية شهر رمضان على مكاسب بنحو 3.9 في المائة وهو أقل من أداء العام الماضي الذي كسب فيه 8 في المائة. وبلغت تداولات الفترة 64 مليار ريال أعلى بنحو 1.5 في المائة عن العام الماضي، لكن تبقى السوق محققة مكاسب في شهر رمضان للعام الثالث على التوالي.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8243 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8278 نقطة رابحا 0.42 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8219 نقطة فاقدا 0.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8270 نقطة رابحا 26 نقطة بنسبة 0.32 في المائة.

وتراجعت السيولة 8 في المائة بنحو 228 مليون ريال لتصل إلى 2.4 مليار ريال، بمعدل 36 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 11 مليون سهم لتصل إلى 100 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.19 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 13 في المائة بنحو تسعة آلاف صفقة لتصل إلى 67 ألف صفقة.





أداء القطاعات



تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية واستقرار "الرعاية الصحية". وتصدر المتراجعة "التأمين" بنسبة 0.5 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.2 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 0.7 في المائة. تصدر المرتفعة "الإعلام" بنسبة 4.7 في المائة، يليه "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.6 في المائة، وحل ثالثا "النقل" بنسبة 1.6 في المائة.



وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 31 في المائة بقيمة 740 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 29 في المائة بقيمة 693 ألف ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 15 في المائة بقيمة 370 مليون ريال.





أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "نماء" بنسبة 7.8 في المائة ليغلق عند 28.25 ريال، يليه "ساب تكافل" بنسبة 5.5 في المائة ليغلق عند 21.20 ريال، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 87.50 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المتحدة للتأمين" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 12.10 ريال، يليه "تكافل الراجحي" بنسبة 3.8 في المائة ليغلق عند 55.50 ريال، وحل ثالثا "سايكو" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 14.50 ريال.



وكان الأعلى تداولا "الإنماء" بقيمة 347 مليون ريال بنسبة 14 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 316 مليون ريال بنسبة 13 في المائة، وحل ثالثا "دار الأركان" بنسبة 10 في المائة بقيمة 251 مليون ريال.

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