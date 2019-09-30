الأسهم المصرية ترتفع نحو أعلى مستوى منذ ديسبمر 2016

قفزت الأسهم في البورصة المصرية، أمس، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 3.3%، هو أعلى ارتفاع لها منذ ديسمبر 2016، وفقاً لما نشرته، أمس، وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وكان مؤشر «إي جي إكس 30» للبورصة المصرية قد سجل ارتفاعاً خلال أيام التداول الثلاثة الأخيرة بلغت نسبته الإجمالية 8.7%.

وذكرت الوكالة أن ارتفاع الأسهم يُعزَى بصفة كبيرة إلى القرار الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري الخميس الماضي، بخفض سعر الفائدة بقيمة 100 نقطة أساسية.

وأضافت «بلومبرغ» أن ثمة سبباً آخر وراء الارتفاع هو عدم خروج تظاهرات احتجاجية الجمعة الماضي، كانت بعض القنوات قد دعت إليها، الأمر الذي أكد استقرار الأوضاع في مصر.