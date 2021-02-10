الأسهم اليابانية تصعد في ظل توقعات مشرقة لقطاع السيارات

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع في معاملات متقلبة الأربعاء 10 فبراير بعد أن ألقت أرباح إيجابية من رائدي السوق Toyota وHonda الضوء على تحسن توقعات الاقتصاد العالمي.



وصعد المؤشر Nikkei القياسي 0.19% إلى 29562.93 نقطة، فيما قادت أسهم القطاع الاستهلاكي المرتبطة بالدورة الاقتصادية والتكنولوجيا المكاسب. وزاد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 0.27% إلى 1930.82.



وهذا العام، ارتفع Nikkei بما يزيد عن 7% لأعلى مستوياته منذ 1990 إذ اشترى المستثمرون أسهم شركات التصدير اليابانية التي من المتوقع أن تستفيد مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.