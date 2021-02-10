الذهب يكمل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي

واصلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، لتصل الأسعار إلى أعلى مستوى لها منذ أسبوع.

استفاد المعدن الأصفر من ضعف أداء أسواق الأسهم وتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى.

في الوقت نفسه تشير التقارير إلى حدوث تقدم على صعيد المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والكونجرس بشأن حزمة إجراءات تحفيز الاقتصاد الأمريكي الجديدة.

وتراجع مؤشر قيمة العملة الأمريكية إلى 90.5 نقطة بانخفاض قدره 0.5 نقطة تقريبا عن مستواه أمس، في ظل التفاؤل بتمرير حزمة التحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 3.3 دولار أي بنسبة 0.2% إلى 50,1837 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، وهو أفضل مستوى له منذ أول فبراير الحالي.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 170,0 دولار أي بنسبة 6ر0% إلى 402,27 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر النحاس بنسبة 5,1% دولار إلى 7200,3 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.