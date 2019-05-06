الأسواق الآسيوية تغلق على تراجعات حادة بعد مفاجئة ترامب على تويتر

أغلقت الأسواق الصينية على تراجعات حادة يتقدمها مؤشر Shanghai الصيني على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تويتر، حيث صرح أنه بصدد رفع الرسوم على سلع بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25% يوم الجمعة، متراجعاً عن قراره السابق في فبراير شباط بإبقاء الرسوم عند 10% بعد احراز تقدم في محادثات التجارة بين البلدين.

كما قال الرئيس الأمريكي إنه سيستهدف سلعاً صينية أخرى بقيمة 325 مليار دولار برسوم جمركية 25% "بعد وقت قصير" ليغطي بذلك جميع واردات الولايات المتحدة من الصين.

هذا وأغلق مؤشر Shanghai الصيني على تراجع حاد بنحو 5.6% إلى 2906.4 نقطة، كما انخفض مؤشر Shenzhen بنحو 7.4٪ ليغلق عند مستوى 1515.8.

وفي هونغ كونغ، انخفض مؤشر Hang Seng عند الإغلاق بحوالي 3% إلى 29181 نقطة في ختام التداولات.



ويبدو أن تأثير تصريحات الرئيس الأمريكي قد امتدت للعملة الصينية، حيث انخفض اليوان الصيني في الخارج إلى 6.8 مقابل الدولار، من أعلى مستوى عند حوالي 6.72 في الأسبوع الماضي.



هذا ولم يتوقف أثر التصريحات عند الصين، بل امتد إلى بورصة سنغافورة حيث تراجع مؤشر Straits Times بنحو 3% إلى 3290 نقطة.

كما نالت أسواق النفط نصيبها من التأثر بالتصريحات، حيث تراجع خام برنت بـ 2% إلى 69.4 دولاراً للبرميل.