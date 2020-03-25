الأسواق الأوروبية تفتتح تعاملات اليوم على ارتفاع بدعم من خطة أمريكية

افتتحت الأسواق الأوروبية على ارتفاع كبير اليوم بعد أن وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي حول خطة تحفيز لدعم الاقتصاد.

توصل مجلس الشيوخ الأمريكي والبيت الأبيض إلى اتفاق حول خطة تحفيز بقيمة تريليوني دولار لدعم الاقتصاد وملايين المواطنين المتضررين من أزمة فيروس كورونا، وفق ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية في المجلس في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء.

ارتفع مؤشر ستوك 600 لعموم أوروبا بنسبة 2.3 في المائة، في الدقائق الأولى من التداول ، مع إضافة الخدمات المالية 4.4 في المائة، لقيادة المكاسب حيث دخلت جميع القطاعات والبورصات الرئيسية منطقة إيجابية.

ويتداول مؤشر "داكس" الألماني قرب 10 آلاف نقطة بعدما سجل مكاسب 2.43 في المائة كأعلى الأسواق الأوروبية من حيث نسبة الارتفاع ، فيما صعد مؤشر "كاك" الفرنسي 2.1 في المائة ونحو 1.3 في المائة من المكاسب على مؤشر "فوتسي" البريطاني، كذلك ارتفع مؤشر إيطاليا بنحو 2.4 في المائة.