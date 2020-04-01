الأسواق الخليجية تفتتح أبريل على تراجع

استهلت الأسواق الخليجية تعاملات شهر إبريل على تراجع، متسقه مع خطى الأسواق الأسيوية والتي تشهد تراجعات تجاوزت 3 في المائة مع تزايد القلق حول إنتشار كورونا.

وهبط سوق دبي المالي بنحو 1.7في المائة عند 1741 نقطة،فيما هبطت أسهم إعمار 4 في المائة وكذلك 3.3 في المائة من التراجع على أسهم بنك دبي الإسلامي.

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن بنوك دبي ستتخذ إجراءات لدعم العملاء بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية التي تسبب فيها انتشار فيروس كورونا المستجد، و تشمل الأجراءات طرح خطط سداد مرنة وإلغاء فوائد وتكاليف إضافية وتخفيض رسوم وتُنفذ في الفترة من أول أبريل حتى 30 يونيو، فيما أعلنت حكومة دبي أنها ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لطيران الإمارات لتجاوز الظرف الاستثنائي من خلال ضخ رأسمال جديد.

فيما تراجع سوق أبو ظبي عند بداية التعاملات ليتداول المؤشر عند مستوى قرب 3719نقطة، متراجعا 0.4 في المائة، كذلك تتداول البورصة الكويتية على تراجع طفيف بنحو 0.6 في المائة.

وهبط سوق قطر دون مستوى 8200نقطة، حيث يتراجع السوق بنحو 0.3 في المائة بعدما تراجعت أسهم 10 شركات خلال مستهل التعاملات مقابل ارتفاع أسهم 11شركة.

وتراجعت غالبية الاسواق الاسيوية اليوم خاصة السوق اليابانية بعد إعلان كبير أمناء مجلس الوزراء أن اليابان على شفا حالة "طوارئ" مع تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا، حيث تراجعت مؤشر نيكاي بنحو 4.5 في المائة، فيما تراجع مؤشر شنغهاي نحو 0.5 في المائة، في حين تراجع مؤشر "كوسبي" بنحو 3.5 في المائة، حيث صرح وزير مالية كوريا الجنوبية أن صادرات بلاده ستواجه الكثير من العراقيل بسبب تفشي "كورونا" في العالم.