الأسواق العالمية تشهد موجة صعود قوية

واصلت مؤشرات الأسهم عالمياً الصعود، مع زيادة إقبال المستثمرين على المخاطر بعد تفاؤل بعودة النشاط الاقتصادي مع رفع الحظر، وبرامج التحفيز التي تواصل الدول والبنوك المركزية تقديمها.

واقتربت الأسهم الأوروبية أكثر من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر أمس الثلاثاء بفضل التفاؤل حيال تعافي الاقتصاد بعد جائحة كورونا وارتفعت الأسهم الألمانية بعد قفزة لسهم لوفتهانزا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية واحداً بالمئة في التعاملات المبكرة ليسجل أعلى مستوى منذ التاسع من مارس.

وبلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في أكثر من 3 شهور، وأغلق المؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعاً 1.19 بالمئة إلى 22325.61 نقطة بعد أن ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى منذ 26 فبراير شباط.

وفتحت الأسهم الأميركية على ارتفاع أمس إذ طغى التفاؤل بشأن إعادة فتح الشركات على المخاوف بشأن مزيد من الاضطرابات الناجمة عن احتجاجات في البلاد بشأن مقتل رجل أسود كان قيد احتجاز الشرطة.