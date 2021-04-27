الأسواق العالمية في حالة ترقب لنتائج عمالقة التكنولوجيا

فتحت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية الثلاثة على زيادة طفيفة الاثنين، وذلك قبيل إعلان شركات التكنولوجيا الكبرى نتائج أعمال الربع الأول من العام في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.74 نقطة إلى 34044.23 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» مرتفعاً 4.86 نقطة بما يعادل 0.12 في المائة إلى 4185.03 نقطة، وزاد مؤشر «ناسداك المجمع» 35.57 نقطة أو 0.25 في المائة إلى 14052.38 نقطة.

وفي أوروبا، استقرت الأسهم إلى حد كبير؛ إذ محت خسائر شركات صناعة السيارات مكاسب شركات التعدين، في حين يترقب المستثمرون أسبوعاً يعج بنتائج أعمال الشركات والبيانات الاقتصادية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.02 في المائة في التعاملات المبكرة بعدما سجل أول خسارة أسبوعية في 8 أسابيع يوم الجمعة. وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات، وفقد سهم «فولكسفاغن» 1.1 في المائة بعد نشر صحيفة «فايننشيال تايمز» أن الشركة حذرت المديرين للتحسب من تضرر الإنتاج أكثر في الربع الثاني بسبب نقص عالمي في الرقائق.

وهبط سهم شركة «إيه إم إس» النمساوية لأجهزة الاستشعار 4.3 في المائة بعد أن خفض بنك «كريدي سويس» تصنيف السهم، عازياً ذلك إلى مخاوف من احتمال فقدان الشركة صفقات توريد منتجات إلى «أبل».

آسيوياً؛ أغلقت الأسهم اليابانية على زيادة، الاثنين، مع تعافي أسهم الشركات المرتبطة بالسفر من الخسائر الناجمة عن مخاوف من قيود فيروس «كورونا»، وبعد أن توقعت شركة «إيه إن إيه» خسائر أقل من التوقعات للعام بأكمله.

وارتفع مؤشر «نيكي» 0.36 في المائة ليغلق عند 29126.23 نقطة، بينما زاد مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.17 إلى 1918.15 نقطة.

وقادت الأسهم المرتبطة بالسفر المكاسب عقب تراجعات كبيرة في الأسابيع الأخيرة مع إغلاق مستثمرين مراكز البيع توقعاً لقيود اجتماعية لاحتواء الموجة الرابعة من إصابات «كورونا».

وأعلنت اليابان، يوم الخميس، حالة طوارئ قوية لفترة قصيرة في طوكيو وأوساكا ومقاطعتين أخريين، تقضي بإغلاق المطاعم والحانات.

وقال تاكاشي هيروكي، كبير الخبراء في «مونيكس سكيورتيز»: «ثمة عودة لشراء (أسهم) القطاعات التي تضررت من فيروس (كورونا) على أمل تراجع وتيرة الإصابات بالفيروس الآن بعدما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ».

وقفز سهم «إيه إن إيه القابضة» 5.78 في المائة بعد أن قالت شركة الطيران إن خسائر التشغيل عن عام كامل ستكون أقل من التوقعات.

كما ارتفعت أسهم شركات السكك الحديدية، وزادت أسهم شركات «سنترال جابان ريلواي» 4.67 في المائة، و«وست جابان ريلواي» 5.23 في المائة، و«إيست جابان ريلواي» 3.44 في المائة. وارتفع سهم شركة «أورينتال لاند»؛ المشغل لمنتجع «ديزني»، 2.58 في المائة.