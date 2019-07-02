الأسواق الناشئة تجذب تدفقات أجنبية بقيمة 40.8 مليار دولار في يونيو

قال معهد التمويل الدولي إن تحسنا في التدفقات المرتبطة بالأسهم أسهم في دفع التدفقات الأجنبية على الأوراق المالية بالأسواق الناشئة إلى 40.8 مليار دولار في حزيران (يونيو)، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبحسب "رويترز"، ذكر المعهد أن التدفقات قوية ولا سيما في ضوء التوترات التجارية التي هيمنت على الأسواق معظم الشهر، وربما أسهم ميل البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان إلى التيسير في إنعاش اتجاه البحث عن العائد.

وقال الرئيسان الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترمب السبت الماضي على هامش قمة العشرين إن الصين والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف محادثات التجارة، ما أسهم في تحفيز الشهية للأسواق العالية المخاطر.

وأشار معهد التمويل الدولي إلى أن التدفقات على الأسهم بالأسواق الناشئة بلغت 12.6 مليار دولار في حزيران (يونيو)، وهو ما يرجع في الأساس إلى انتعاش الأسهم الصينية.

وسجلت التدفقات على أدوات الدين بالأسواق الناشئة أعلى قراءة في خمسة أشهر عند 28.2 مليار دولار، وهو ما يرجع أساسا إلى التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة في آسيا.

وكان معهد التمويل الدولي أكد في وقت سابق أن انتعاشا قويا في التدفقات على الصين والأسواق الناشئة الأخرى ربما ينبئ بأن المستثمرين يتوقعون نتائج حميدة لمحادثات التجارة بين أضخم اقتصادين في العالم.

وقال روبن بروكس العضو المنتدب وكبير الاقتصاديين لدى معهد التمويل في مذكرة بحثية "الأسابيع الأخيرة شهدت انتعاشا قويا في التدفقات، على الصين وبقية الأسواق الناشئة على حد سواء، فيما قد يكون علامة على أن المستثمرين يراهنون على نتائج حميدة لمحادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين".

واتفقت الولايات المتحدة والصين على هدنة مؤقتة في نزاعهما خلال اجتماع قمة العشرين في أوساكا.

وقال معهد التمويل الدولي إن الفائض التجاري الصيني ما زال قريبا من مستويات قياسية مرتفعة وفقا لمقياسه الخاص، لكنه حذر من‭‭‬‬ أن فرض رسوم إضافية ربما يخل بالتوازن ويفضي إلى خفض قيمة اليوان.

يشار إلى أن تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة شهدت تراجعا في عام 2018 بفعل تشدد الأوضاع المالية العالمية، وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، لكنها عاودت الارتفاع بشكل واضح في الربع الأول من عام 2019.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن تكون تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة في عام 2019 أعلى مما كانت عليه في عام 2018، فقد أصبح موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أكثر حيادا حيال رفع أسعار الفائدة وزادت شهية المخاطرة بين المستثمرين.

ويقوم معهد التمويل الدولي بتجميع بيانات لرصد تدفقات محافظ الأسهم والسندات، وتشمل التدفقات النقدية الحقيقية اليومية إلى أسهم وسندات 20 من الأسواق الناشئة الكبيرة.

ومنذ الأزمة المالية العالمية لعام 2009، كانت هناك ثلاث فترات رئيسة ضعفت فيها تدفقات محافظ الأسهم والسندات إلى الأسواق الناشئة أو عكست مسارها.

وأدى الإعلان عن التخفيض التدريجي لبرنامج التيسير الكمي في مايو 2013 إلى تشديد الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة، فقد كانت معدلات الاستدانة بالدولار الأمريكي مرتفعة في عديد من تلك الاقتصادات.

وقد أدى ضعف عملات الأسواق الناشئة إلى زيادة تكلفة سداد وخدمة هذه الديون، وهو ما أجبر الأسواق الناشئة على تقليص مديونياتها. وقد أثرت جميع هذه العوامل سلبيا في النمو.