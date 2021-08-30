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الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج تتراجع بـ1% في يوليو

منشور 30 آب / أغسطس 2021 - 05:25
الأصول الاحتياطية في الخارج 1.65تريليون ريال بنهاية يوليو
الريال السعودي
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سجلت المملكة العربية السعودية أصول احتياطية في الخارج بنحو 1.65 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي،مقابل 1.67 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو السابق له، متراجعة 1 في المائة بما يعادل 16.55 مليار ريال.

سجلت المملكة العربية السعودية أصول احتياطية في الخارج بنحو 1.65 تريليون ريال بنهاية يوليو الماضي،مقابل 1.67 تريليون ريال بنهاية شهر يونيو السابق له، متراجعة 1 في المائة بما يعادل 16.55 مليار ريال.

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وبحسب وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي استند على بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، جاء انخفاض الأصول الاحتياطية نتيجة انخفاض بند "نقد أجنبي وودائع في الخارج" 4.1 في المائة بما يعادل 21.1 مليار ريال، رغم زيادة في بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج" بنحو 0.4 في المائة.


ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي "ساما"، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

كلمات دالة:الأصول الاحتياطية في السعوديةاقتصاد السعودية

Via SyndiGate.info


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