الإدارة الأميركية تدرس حظر واردات الألومنيوم الروسي

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقييد واردات الألومنيوم الروسي ضمن مناقشات للردود المحتملة على التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، حسب ما قال شخص مطلع على المحادثات لرويترز.

ومثل هذه الخطوة التي لم يتم الانتهاء منها ستعزز على الأرجح الأسعار العالمية للمعدن المستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية ويمكن أن تعكس موقف البيت الأبيض السابق بأن مثل هذه العقوبات يمكن أن تدمر الأسواق العالمية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض: "نحن ندرس دائمًا جميع الخيارات". "لا يوجد تحرك في هذا حتى الآن".

ولم ترد وزارتا الخزانة والتجارة على الفور على طلبات للتعليق من رويترز.

خيارات مختلفة

تشمل خيارات الإدارة فرض حظر تام، ورفع التعريفات إلى مستويات عقابية للغاية، أو معاقبة شركة Rusal، وهي الشركة التي تنتج المعادن الروسية. ولم ترد أكبر شركة منتجة للألومنيوم في العالم خارج الصين على طلب رويترز للتعليق.

وتسببت هجمات روسية بأكثر من 100 صاروخ في مقتل 26 شخصًا على الأقل في أنحاء أوكرانيا منذ الاثنين 10 أكتوبر عندما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما وصفه بضربات انتقامية ضد أوكرانيا بسبب انفجار على جسر.

وكانت آخر تعاملات على أسهم شركة Alcoa Corp المنتجة للألومنيوم ومقرها الولايات المتحدة مرتفعة بنسبة 5.1%، عقب هذه الأنباء، بينما تراجعت أسهم شركة Rio Tinto Plc التي تنتج الألومنيوم وكذلك خام الحديد والنحاس ومعادن أخرى 1% يوم الأربعاء في لندن.