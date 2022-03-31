الإعلان عن خط سكة حديد يربط السعودية والأردن.. هذه تفاصيله

كشفت وكالات الأخبار الرسمية الأردنية والسعودية عن البدء بتنفيذ خط سكة حديد من المقرر أن يربط بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية.

خط سكة حديد يربط بين الأردن والسعودية

كشف صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية أن السعودية ستتفتح خط سكة حديد جديد من المقرر أن يصل المملكة بالأردن خلال الأيام القادمة.

وأعلن صالح الجاسر خلال اجتماع حضره، في غرفة تجارة الأردن أن خط سكة الحديد هذا من المقرر أن يسهل حركة الركاب والبضائع والمركبات بين السعودية والأردن.

من جانبه أشاد السيد يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني بالمملكة العربية السعودية واصفًا إياها واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للأردن، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين على كافة المستويات.

أما السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن فقد صرح بهذا الخصوص أن النقل هو ركيزة اساسية من اجل التنمية الاقتصادية، كما دعا في كلامه الى تنظيم جميع انظمة النقل في البلدين من أجل تحسين التبادل التجاري بينهما.

وسلط السيد نائل الكباريتي الضوء على حاجة البلدين الشقيقين التوصل إلى اتفاق من أجل لوجستيات التخزين وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف معلقًا على هذا التعاون: "العالم يمر في منعطف خطير، وباختلاف التحالفات العالمية، أصبح المستقبل مجهولاً، والتحديات جسام، ما يستدعي المزيد من التكاتف، لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين الأردن والسعودية".

تفاصيل سكة الحديد الجديدة

خط القطار يبدأ من القريات الى الحدود الأردنية

يهدف إلى تطوير اقتصاد البلدين

تتجاوز سكة الحديد 5000 كم وسيتم رفعها الى 8000 خلال السنوات المقبلة

الدعوة لمشروعات مشتركة بين البلدين

ورحبت السعودية والأردن بتزايد حجم التبادل التجارية بينهما، وذلك من خلال إيجاد حلول عملية من أجل مواجهة القطاع الخاص في البلدين، كما حث رجال الأعمال من جانبهم على تبادل المعلومات التجارية في السوق السعودية والسوق الأردنية.

وخلال الاجتماع تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات المشتركة في عدد من المجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات السكك الحديدية، والجمارك والشؤون البلدية والهندسة والبناء والشؤون الإسلامية والثقافية والإعلام والتعليم.