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الإمارات: «أوبك+» لن تضخ كميات من النفط تفوق قدرة السوق

منشور 24 آذار / مارس 2021 - 06:05
«أوبك+» لن تضخ كميات من النفط تفوق قدرة السوق
لا أعتقد أنه ثمة فكرة بشأن ضخ كميات كبيرة من النفط، أكبر مما يمكن للسوق على أن يتعامل معها
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استبعد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تعمد الدول الأعضاء في التحالف بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ودول أخرى من خارج المنظمة

استبعد معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن تعمد الدول الأعضاء في التحالف بين منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ودول أخرى من خارج المنظمة، وهو التحالف المعروف باسم «أوبك+»، إلى ضخ كميات من النفط تفوق قدرة السوق العالمية على استيعابها. 
 
وأدلى معاليه بتصريحات إلى مجلة «فوربس الشرق الأوسط»، في مقابلة أجراها مع المجلة.
 
وقال معاليه: «لا أعتقد أنه ثمة فكرة بشأن ضخ كميات كبيرة من النفط، أكبر مما يمكن للسوق على أن يتعامل معها»، وذلك رداً على سؤال بشأن السيناريوهات المحُتملة التي قد يتمخض عنها الاجتماع المقبل لدول «أوبك+»، والمقرر أن ينعقد في الأول من أبريل المقبل.

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كلمات دالة:أوبك

Via SyndiGate.info


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