الإمارات: "أدنوك للحفر" تحصل على عقد بقيمة 1.53 مليار دولار

قالت شركة أدنوك للحفر الإماراتية الاثنين 10 أكتوبر إنها تسلمت خطاب ترسية عقد بقيمة 1.53 مليار دولار بهدف توسعة عمليات أدنوك في المناطق البحرية.

وأضافت في إفصاح لسوق أبو ظبي لأوراق المالية، أن العقد يشمل لمدة عامين يتم فيها توفير حفارات ذاتية الرفع وحفارات جزر بالإضافة إلى خدمات الحفر المتكاملة ذات الصلة.

ووفق بيان الشركة سيتم إدراج الأثر المالي للعقد ضمن بيانات النتائج المالية للشركة خلال الفترة من 2022 – 2024 كما ومن شأن العقد أن يعزز نمو الإيرادات وهوامش الربحية بما يساعد في دعم خطط نمو الشركة.

وأوضحت أنه سيتم إعادة توجيه أكثر من 80% من قيمة العقد إلى الاقتصاد الإماراتي من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وأدنوك للحفر الإماراتية، هي شركة مدرجة بسوق أبوظبي المالي منذ أكتوبر 2021، وتملك أسطولًا من الحفارات يقدر بـ 96 حفارة، وفقا لموقعها الإلكتروني.