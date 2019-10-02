الإمارات: أوبك وحلفاءها يراقبون أسواق النفط العالمية

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم إن أوبك وحلفاءها يراقبون أسواق النفط العالمية، وإن مستويات الامتثال كما هي مثلما أُعلنت في السابق في الاجتماع الماضي للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+.

وقال المزروعي لرويترز على هامش مؤتمر "فيما يتعلق بالكميات، فنحن نتابعها، نتعهد بالالتزام بمستويات الامتثال التي أعلنا عنها حين اجتمعنا في أبوظبي. لا تغييرات فيها. نحن ملتزمون بالكميات والتخفيضات التي أعلنتها جميع الدول".