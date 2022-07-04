الإمارات: اتفاقيات الهند وإسرائيل وإندونيسيا تحقق نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.6 % بحلول 2030

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا خلال النصف الأول من العام الجاري، تحقق نمواً في الاقتصاد الوطني بنسبة تقدر بنحو 2.6 % بحلول عام 2030 .

وقال معاليه - في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" - إن شهر يوليو الجاري سيشهد الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع كولومبيا.

وأوضح الزيودي : " بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع جمهورية إندونيسيا، وصلنا لسوق ضخم يصل لما يقارب من 1.7 مليار نسمة منها قرابة 1.4 مليار نسمة للسوق الهندي و280 مليون نسمة حجم سوق إندونيسيا، وما يقرب من 10 ملايين نسمة حجم السوق الإسرائيلي، إضافة إلى أسواقنا التقليدية في الوطن العربي والتي تقدر بنحو 350 مليون نسمة، ليصل إجمالي الأسواق التي تدخلها منتجات الإمارات لأكثر من ملياري نسمة ".

وأضاف: " تحدثنا قبل سنة حول نطاق التغطية للأسواق وهو 4 مليارات نسمة ويقع من أقصى الشرق إلى غرب أفريقيا وهي الأسواق التي تصل إليها رحلات الإمارات الجوية خلال 8 ساعات، موضحاً أن الاتفاقيات الثلاث أوجدت سوقاً ضخماً يحقق نمواً في الاقتصاد الوطني، حيث تشير التوقعات إلى أن الاتفاقية الأولى مع الهند تحقق نسبة نمو في الاقتصاد الوطني بنسبة 1.7 % بحلول 2030، واتفاقية إندونيسيا بنسبة 0.87 %، ومن المتوقع أن تحقق الاتفاقيات الثلاث نمواً في الاقتصاد الوطني يصل إلى 2.6% بحلول عام 2030، وهي نسبة ممتازة تكمل كل الجهود المختلفة التي تقوم بها دولة الإمارات لضمان مضاعفة اقتصادنا الوطني من 430 مليار دولار حالياً إلى 860 مليار دولار بحلول عام 2030".

وقال الزيودي: " نحن منفتحين مع دول العالم في توقيع الاتفاقيات، وطبعاً كل الأولويات تعتمد على الاستجابة ورغبة الدول الأخرى في المضي بسرعة في العمل على الاتفاقيات، ومن المعروف أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تستغرق سنوات وعلى الأقل سنة وبعضهم يستغرق من 10 إلى 15 سنة ".

وأفاد بأن الشهر الجاري سيشهد التوقيع على الاتفاقية الرابعة مع كولومبيا حيث يجري حالياً وضع اللمسات النهائية على الاتفاقية الرابعة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي ستكون مع كولومبيا، واصفاً تطور المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع تركيا بالممتازة ومتوقعاً الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري.

واختتم الزيودي بالقول : " بدأنا مفاوضات مع بعض الدول الأفريقية وبعض الدول في شرق آسيا، وكذلك مع جورجيا والتي تم الإعلان عنها خلال فعاليات إكسبو 2020 دبي، كما تم توقيع الإعلان مع تشيلي والتنسيق مازال قائماً، كما يجري التواصل مع بعض الدول المهتمة ومنها المكسيك التي أبدت رغبتها، وبعض الدول الأخرى ".