الإمارات: ارتفاع الودائع الادخارية في القطاع المصرفي إلى 253.8 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة / باستثناء الودائع بين البنوك / إلى 253.83 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9% أو ما يعادل 20.86 مليار درهم مقارنة بنحو 232.97 مليار درهم في يونيو 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت على أساس شهري بنسبة 1.7% أو ما يعادل 4.22 مليار درهم مقابل نحو 249.6 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 5% أو ما يعادل 12 مليار درهم مقارنة بنحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021.

وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 909.97 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 18.6% أو ما يعادل 142.5 مليار درهم مقارنة بنحو 767.48 مليار درهم في يونيو 2021.

وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 3% أو ما يعادل 27.4 مليار درهم مقابل 882.56 مليار درهم في مايو الماضي، بينما ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنحو 7.3% أو ما يعادل 61.9 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

ووصلت الودائع لأجل إلى 551.05 مليار درهم نهاية يونيو الماضي بنمو على أساس شهري بنسبة 4.2 % أو ما يعادل 22.4 مليار درهم مقابل نحو 528.6 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 0.85% أو ما يوازي 4.6 مليار درهم مقابل نحو 546.43 مليار درهم في يونيو 2021.

ووفق إحصائيات مصرف الإمارات المركزي، زادت الودائع لأجل خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3.3% أو ما يعادل 17.5 مليار درهم مقابل 533.56 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.