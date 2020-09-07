الإمارات الأفضل اقتصادياً في الخليج رغم الكورونا

قال إدريس الرفيع، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «أبردين ستاندرد إنفستمنتس العالمية»، إن اقتصاد الإمارات الأفضل خليجياً رغم تداعيات الجائحة، وإن الإمارات في وضع أفضل لعودة اقتصادها إلى حالته الطبيعية قبل الجائحة لا سيما وأنها كانت من أكثر دول مجلس التعاون الخليجي نجاحاً في التمكن من السيطرة على فيروس «كوفيد19».

وأضاف الرفيع في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: «كان التقدم المحرز في السيطرة على الجائحة في دول الخليج متبايناً، إذ أحرزت الإمارات أعلى تقدم في التعامل مع الإصابات، مشيراً إلى أن الدعم المالي وخطط التحفيز التي قدمتها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الجائحة خففت من حدة الانخفاض في أسعار النفط، إذ لا يزال النفط أقل بكثير من معدلاته، مشيراً إلى أن الإمارات كانت الأبرز في خطط الدعم والتحفيز، حيث أطلقت حزماً مالية تقارب 2% من الناتج المحلي الإجمالي».

ورجّح أن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على غرار العديد من البلدان الأخرى انكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري بنسبة تتراوح من 5 - 6% إجمالاً، مع الأخذ في الاعتبار التدابير العديدة المتخذة لاحتواء تداعيات الجائحة ومواجهة انخفاضات أسعار النفط.