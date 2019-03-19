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الإمارات تحتل المركز الثامن عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية

الإمارات تحتل المركز الثامن عالمياً في مؤشر الدول الإيجابية
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