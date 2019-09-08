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الإمارات الخامسة عالمياً ضمن أقل الدول في التضخم لعام 2019

منشور 08 أيلول / سبتمبر 2019 - 07:50
الإمارات وأبرز مدنها دبي تشتهران معاً بثلاث سمات، وهي العقارات الفاخرة، المال، وكونها مركزين عالميين للأعمال.
الإمارات وأبرز مدنها دبي تشتهران معاً بثلاث سمات، وهي العقارات الفاخرة، المال، وكونها مركزين عالميين للأعمال.
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بلغ معدل التضخم خلال العام الجاري «1.5 -%»، وفقاً لأحدث بيانات رسمية صادرة بتاريخ 19 يونيو الماضي.

حلت الإمارات في المركز الخامس عالمياً على قائمة أقل دول العالم في معدلات التضخم للعام الجاري 2019، وفقاً للقائمة التي نشرتها مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية، والتي رصدت فيها معدلات التضخم عن العام الجاري في 188 دولة من دول العالم. وبلغ معدل التضخم خلال العام الجاري «1.5 -%»، وفقاً لأحدث بيانات رسمية صادرة بتاريخ 19 يونيو الماضي.

وتفوقت الإمارات على كافة دول العالم الغربي، ومنها الولايات المتحدة ولوكسمبورغ، اللتان بلغ معدل التضخم لدى كل منهما خلال العام الجاري 1,8%؛ كندا 2%؛ والمملكة المتحدة 2,15.

وكانت الدول الأربع الأدنى تضخماً هذا العام هي: ليبيا «-7.1- %»؛ بوروندي «4- %»؛ بوركينا فاسو «3.9 - %»؛ والنيجر «3.5- %». ونشرت «سي ئي أو وورلد» تقريراً عن بيئة الأعمال التجارية في الإمارات، وذكرت في تقريرها أن الإمارات وأبرز مدنها دبي تشتهران معاً بثلاث سمات، وهي العقارات الفاخرة، المال، وكونها مركزين عالميين للأعمال.

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Via SyndiGate.info


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