الإمارات: الفجيرة تصادر أكثر من 1000 سلعة مقلدة

صادت بلدية دبا الفجيرة 1148 سلعة مقلدة ومغشوشة خلال النصف الأول من العام الحالي .

ونفذ قسم حماية المستهلك خلال النصف الأول 33 جولة تفتيشية على المنشآت ذات العلاقة في مدينة دبا والمناطق التابعة لها، نتج عنها إنذار 13 منشأة وتحرير 8 مخالفات في حق أصحاب الأنشطة التجارية ، شملت الغش التجاري وبيع سلع مقلدة ومغشوشة ، و الإعلان عن تخفيضات بدون تصريح صادر من البلدية ، وبيع سلع بسعر مخالف للسعر الأصلي، إلى جانب رفع الأسعار .

وأثنى سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة على جهود قسم حماية المستهلك ،موضحا أن الجولات التفتيشية تهدف إلى التأكد من التزام جميع منافذ البيع بالقوانين ذات الصلة بحماية المستهلك ، لافتاً إلى ان ارتفاع معدلات وعي المستهلكين وأصحاب الأنشطة التجارية بالقوانين يسهم بشكل إيجابي في تقليل عدد المخالفات، مؤكدا حرص البلدية على حماية المستهلكين من التلاعب في الأسعار ومكافحة جميع أنواع الغش التجاري للسلع الإستهلاكية.